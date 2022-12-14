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كهرباء السعودية

السعودية للكهرباء تبرم عقدين لمشروع تركيب معدات ذكية بـ2.7 مليار ريال

منها عقد بقيمة 1.2 مليار ريال مع شركة الجهاز للمقاولات

دبي - العربية.نت
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أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين لمشروع توريد وتركيب 60 ألف معدة ذكية بشبكة توزيع الكهرباء على مستوى المملكة، وربطها بمراكز التحكم المتقدمة خلال العامين المقبلين بتكلفة 2.7 مليار ريال.

وأوضحت السعودية للكهرباء أن المشروع الأول وقيمته نحو 1.5 مليار ريال، سيُنفذ مع الشركة الصينية للمقاولات، أما المشروع الثاني فسيتم مع شركة الجهاز للمقاولات وقيمته نحو 1.2 مليار ريال.

وكانت أرباح "كهرباء السعودية" تراجعت بنسبة 10.08% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 13.39 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 14.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وقالت الشركة، إن صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022 بلغ 7.66 مليار ريال وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5.73 مليار ريال، وذلك مقابل صافي الربح العائد للأسهم العادية بمبلغ 9.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناء عليه بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2022م 1.84 ريال مقابل ربح 2.20 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

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