سوق السعودية
"البحر الأحمر" العالمية توقع عقداً مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا بـ 192 مليون ريال
لتشييد مجمع سكني متكامل
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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتشييد مجمع سكني متكامل في محافظة العلا بقيمة 192 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد يتضمن تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبانٍ مُسبقة الصنع بمواصفات عالية تتضمن وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومبنى رياضيا ومباني إدارية ومطعما ومنطقة استقبال، وذلك ضمن مشروع تشييد مجمع متكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتلبية الاحتياجات السكنية لأحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية.
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وأضافت أن مدة العقد 12 شهراً.
وأشارت إلى أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الأول للعام 2023.
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