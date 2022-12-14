"الرعاية المستقبلية" تؤسس شركة جديدة برأسمال 30 مليون ريال

أعلنت شركة الرعاية المستقبلية التجارية عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة برأسمال 30 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لصالح الشركة تحت مسمى شركة عونك للخدمات الطبية (شركة شخص واحد).

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وأضافت أن الشركة الجديدة سوف تمارس نشاطا مكملا للشركة، حيث يتمثل نشاطها في إدارة وتطوير التطبيقات والمنصات التقنية الخاصة بالشركة لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للخدمات الطبية إلكترونياً.

وأوضحت أنه تم تأسيس الشركة الجديدة برأسمال 30 مليون ريال مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية.