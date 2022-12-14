اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بترورابغ
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"
سوق السعودية

"بترورابغ" توقع 3 مذكرات تفاهم مع مستثمرين لإنشاء مصانع للصناعات التحويلية

بمجمع رابغ لتقنية البلاستيك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، ثلاثة مذكرات تفاهم مع مستثمرين لإنشاء مصانع للصناعات التحويلية بمجمع رابغ لتقنية البلاستيك التابع لها.

وقالت "بترورابغ"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرات تتضمن مذكرة مع شركة بيورلايف للصناعات الشرق الأوسط لإنتاج 80 ألف فلتر سنوياً مياه وأغشية السيراميك المسطحة.

وتشمل مذكرة تفاهم مع شركة سعودي توب لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مركبات البوليمرات المعاد تدويرها، بالإضافة لمذكرة تفاهم مع شركة قرين كوميونتي لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من راتنج البلاستيك المعاد تدويره للتطبيقات الغذائية.

وأضافت "بترورابغ"، أن المذكرات تساهم في تحقيق "رؤية السعودية 2030" لتعظيم القيمة المضافة من المواد الهيدروكربونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50%.. كيف؟ الأردن يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50%.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط