"بترورابغ" توقع 3 مذكرات تفاهم مع مستثمرين لإنشاء مصانع للصناعات التحويلية

وقعت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، ثلاثة مذكرات تفاهم مع مستثمرين لإنشاء مصانع للصناعات التحويلية بمجمع رابغ لتقنية البلاستيك التابع لها.

وقالت "بترورابغ"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المذكرات تتضمن مذكرة مع شركة بيورلايف للصناعات الشرق الأوسط لإنتاج 80 ألف فلتر سنوياً مياه وأغشية السيراميك المسطحة.

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وتشمل مذكرة تفاهم مع شركة سعودي توب لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مركبات البوليمرات المعاد تدويرها، بالإضافة لمذكرة تفاهم مع شركة قرين كوميونتي لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من راتنج البلاستيك المعاد تدويره للتطبيقات الغذائية.

وأضافت "بترورابغ"، أن المذكرات تساهم في تحقيق "رؤية السعودية 2030" لتعظيم القيمة المضافة من المواد الهيدروكربونية.