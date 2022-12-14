أبوظبي القابضة
"ADQ" الإماراتية تقود تحالفاً لشراء حصة في فينيكس غروب الإسرائيلية
من شركتي الاستثمار الخاص الأميركيتين سنتر بريدج بارتنرز وجالاتين بوينت كابيتال
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كشف بيان، اليوم الأربعاء، أن تحالفاً بقيادة القابضة "ADQ" في أبوظبي يجري مفاوضات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة فينيكس غروب المالية الإسرائيلية.
وقالت شركتا الاستثمار الخاص الأميركيتان "سنتر بريدج بارتنرز" و"جالاتين بوينت كابيتال"، اللتان تمتلكان 33.4% من الشركة الإسرائيلية، في بيان إنهما تجريان محادثات لبيع ما بين 25 و30% من استثمارهما لصناديق أبوظبي.
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وأضافت الشركتان في البيان "الصفقة ستخضع لموافقة الجهات التنظيمية أولا".
وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات بوساطة أميركية في 2020 تُعرف باسم اتفاقيات إبراهيم.
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