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نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيماويات
سوق السعودية

تابعة لـ"نماء للكيماويات" توقع عقوداً بـ 56.5 مليون ريال لتخفيض التكاليف

يخفض المصاريف التشغيلية السنوية بنحو 27 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الخميس، عن توقيع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا"، التابعة لها، والواقعة بمدينة الجبيل الصناعية، عقودا مع تحالف بين شركة الرواق الأخضر للخدمات البيئية وشركة كونفدنت انجنيرينج إنترناشيونال.

وقالت شركة نماء للكيماويات، في بيان على "تداول السعودية"، إن العقد يتضمن عمل الدراسات الهندسية وتوريد جميع المواد والمعدات ومن ثم الأعمال الإنشائية لوحدات المعالجة للمياه الراجعة من كلوريد الكالسيوم وراتنجات الإيبوكسي، وذلك لتخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأضافت أن قيمة العقد نحو 56.54 مليون ريال، ومدته 18 شهراً.

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وأشارت "نماء للكيماويات" إلى أن الأثر المالي للعقد يتمثل في تخفيض المصاريف التشغيلية السنوية بنحو 27 مليون ريال، ويبدأ الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة مطلع أكتوبر 2024.

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