تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "شمس" 136.93%

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 136.93% بعدد أسهم مباعة 7.38 مليون سهم.

وقالت "شمس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها نحو 73.82 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع 10.68 ريال للسهم.

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وأضافت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم يبلغ نحو 5.02 مليون ريال.

ويكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 20 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن عدد أسهم حقوق الأولوية المطروحة لزيادة رأس المال 52.56 مليون سهم، فيما يبلغ عدد أسهم حقوق الأولوية التي تم تغطيتها في فترة الطرح والاكتتاب 45.18 مليون سهم.