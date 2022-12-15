اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سايبم
سايبم الإيطالية
نفط وغاز

"سايبم" الإيطالية تفوز بعقدين بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر وجيانا

أحد العقدين مع "بتروبل" لنقل وتركيب وتشغيل 170 كيلومترا من الكابلات البحرية لحقل ظهر

روما - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة سايبم الإيطالية في بيان، اليوم الخميس، إنها فازت بعقدين جديدين في مصر وجيانا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

تم توقيع أحد العقدين مع شركة بترول بلاعيم "بتروبل" في مصر لنقل وتركيب وتشغيل 170 كيلومترا من الكابلات البحرية لحقل ظهر، ومن المتوقع أن يبدأ العمل البحري فيها في الربع الثالث من عام 2023.

وأبرمت الشركة العقد الآخر مع إكسون موبيل جيانا لمشروع تطوير حقل النفط يوارو، الواقع في المنطقة التي يطلق عليها ستابرويك قبالة ساحل جيانا في مياه على عمق حوالي 2000 متر.

الأسهم اليابانية تتراجع بعد تلميح "الفيدرالي" مواصلة رفع الفائدة أسواق المال أسهم اليابان الأسهم اليابانية تتراجع بعد تلميح "الفيدرالي" مواصلة رفع الفائدة

كانت شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة، فازت بخمسة عقود للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار.

وأوضحت سايبم أنها أبرمت عقودا جديدة للتنقيب البحري بنحو 1.6 مليار يورو (1.66 مليار دولار) منذ بداية هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آخرهم عامل إغاثة بلجيكي.. إيران تستخدم الأجانب كورقة ابتزاز دولية آخرهم عامل إغاثة بلجيكي.. إيران تستخدم الأجانب كورقة ابتزاز دولية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط