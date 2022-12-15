"سايبم" الإيطالية تفوز بعقدين بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر وجيانا

قالت شركة سايبم الإيطالية في بيان، اليوم الخميس، إنها فازت بعقدين جديدين في مصر وجيانا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

تم توقيع أحد العقدين مع شركة بترول بلاعيم "بتروبل" في مصر لنقل وتركيب وتشغيل 170 كيلومترا من الكابلات البحرية لحقل ظهر، ومن المتوقع أن يبدأ العمل البحري فيها في الربع الثالث من عام 2023.

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وأبرمت الشركة العقد الآخر مع إكسون موبيل جيانا لمشروع تطوير حقل النفط يوارو، الواقع في المنطقة التي يطلق عليها ستابرويك قبالة ساحل جيانا في مياه على عمق حوالي 2000 متر.

كانت شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة، فازت بخمسة عقود للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار.

وأوضحت سايبم أنها أبرمت عقودا جديدة للتنقيب البحري بنحو 1.6 مليار يورو (1.66 مليار دولار) منذ بداية هذا العام.