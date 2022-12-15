"رتال" توقع اتفاقيتي شراء وتطوير أراضٍ مع "روشن" بـ 356.9 مليون ريال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني- "رتال"، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتي شراء وتطوير أراضٍ سكنية مع شركة روشن العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تطوير فلل وشقق سكنية في مجمع سدرة السكني بمدينة الرياض.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة عقد الاتفاقيتين نحو 356.9 مليون ريال.

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وأضافت أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع نحو 554 وحدة، وإجمالي مساحة الأراضي نحو 96,913 متر مربع.

وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية الأولى 24 شهراً، والاتفاقية الثانية 36 شهراً.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لـ"رتال" للأعوام 2023م و2024م و2025م.