اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رتال للتطوير العقاري
شركة رتال للتطوير العمراني- "رتال"
سوق السعودية

"رتال" توقع اتفاقيتي شراء وتطوير أراضٍ مع "روشن" بـ 356.9 مليون ريال

بإجمالي عدد وحدات متوقع 554 وحدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني- "رتال"، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتي شراء وتطوير أراضٍ سكنية مع شركة روشن العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تطوير فلل وشقق سكنية في مجمع سدرة السكني بمدينة الرياض.

وقالت "رتال" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة عقد الاتفاقيتين نحو 356.9 مليون ريال.

وأضافت أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع نحو 554 وحدة، وإجمالي مساحة الأراضي نحو 96,913 متر مربع.

جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لهذا السبب  شركات سيارات جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لهذا السبب 

وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية الأولى 24 شهراً، والاتفاقية الثانية 36 شهراً.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لـ"رتال" للأعوام 2023م و2024م و2025م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط