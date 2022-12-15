"مكة للإنشاء" تتحول للربحية بـ 56 مليون ريال خلال سنة مالية قصيرة

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، المنتهية في 14 ذي القعدة 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة تعادل 6 أشهر و14 يوماً)، تحول الشركة للربحية بـ 56 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 14 مليون ريال في السنة الهجرية القصيرة السابقة.

وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب التحول إلى تحقيق صافي ربح، خلال فترة ستة أشهر و14 يوما، مقارنة بفترة 6 أشهر من السنة السابقة يعود إلى ارتفاع إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين والزيادة في إيرادات المركز التجاري، نتيجة رفع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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كانت الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي "مكة للإنشاء" قد وافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ومنها المادة 42 التي تنص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية إلى السنة الميلادية.

وذلك بعمل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول حيث أن الشركة ستصدر القوائم المالية للسنة المالية القصيرة الهجرية والتي تبدأ من تاريخ 1443/5/1ﻫ وتنتهي بتاريخ 1443/11/14ﻫ وعليه قامت الشركة بإجراء مقارنة بين القوائم المالية للسنة الحالية المنتهية بتاريخ 1443/11/14ﻫ (فترة ستة اشهر وأربعة عشر يومًا) والقوائم المالية للفترة السابقة المنتهية بتاريخ 1442/10/29ﻫ ( فترة الستة أشهر).

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير.

وقالت "تداول السعودية"، إنه نظراً لعدم التزام شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م (تسعة أشهر) خلال المدة النظامية، فسيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.