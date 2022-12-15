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مهارة للموارد البشرية مناسبة
شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"
سوق السعودية

"مهارة" تعتزم شراء 3.75 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

تمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد على 3.75 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأضافت أنها ستمول عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية.

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وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب بصلاحية الشراء بالسعر المناسب ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهرا من تاريخ الموافقة.

وسيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً.

لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة. ولن تستحق الأسهم المخصصة للموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

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