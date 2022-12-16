ثالث أكبر مساهم في "تسلا" يطالب ببديل لماسك "المشغول" بـ "تويتر"

بدأ مستثمرو شركة تسلا يشعرون بالإحباط، بسبب هبوط أسعار الأسهم وتقسيم الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك وقته بين إدارة ثلاث شركات مختلفة.

أصبح من الواضح أن ثالث أكبر مساهم فردي في تسلا، كوغوان ليو KoGuan Leo، يقود الدعوات لتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة السيارات الكهربائية، مما سيسمح لماسك بالتركيز على مشاريعه الأخرى مثل تويتر و SpaceX.

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كتب ليو على تويتر يوم الأربعاء: "تخلى إيلون عن تسلا وليس لدى الشركة مدير تنفيذي فاعل.. تحتاج تسلا وتستحق أن يكون لها رئيس تنفيذي يعمل بدوام كامل".

جمع ليو 22.7 مليون سهم في تسلا حتى سبتمبر، أي ما تصل قيمته حاليًا إلى 3.57 مليار دولار. وبنى حصته تلك خلال الأيام الأولى لوباء كوفيد-19، عندما تم تداول السهم بسعر معدّل مقسم يبلغ حوالي 40 دولارًا مقارنة بسعره الحالي عند 157 دولارًا.

وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 55٪ منذ بداية العام حتى الآن، ومسحت نحو 225 مليار دولار من القيمة السوقية منذ أن أغلق ماسك صفقته لشراء تويتر في أواخر أكتوبر. جاء هذا التراجع في وقت ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 3٪، لذا تبدو مخاوف المستثمرين حقيقية.

وعلى الرغم من الإحباط، لم يقدم ليو على بيع أسهمه في تسلا. بدلاً من ذلك، هو يخطط لشراء المزيد لأنه يعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته العادلة، ولا يزال هناك مجال لتنمية الشركة مع رئيس تنفيذي يوليها تركيزه، وفق ما نقله موقع Business Inider.