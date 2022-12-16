سوق أبوظبي
شراكة بين "مبادلة" و"أرديان" لاستثمار 2.1 مليار دولار بالأسهم الخاصة
ستختاران محفظة من 10 شركات استثمارية
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قالت شركة الاستثمارات المباشرة "أرديان"، التي تتخذ من باريس مقرا لها، و"مبادلة كابيتال"، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة الإماراتية، إنهما بصدد تكوين شراكة للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.1 مليار دولار.
وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أن "أرديان"، ستستثمر في محفظة أصول أسهم خاصة تديرها "مبادلة كابيتال"، وتلتزم بالمساهمة بشكل رئيسي في صناديقها للأسهم الخاصة.
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وفي إطار الصفقة، تقوم الشركتان باختيار محفظة من 10 شركات استثمارية محدودة مع مجموعة من الشركاء أغلبهم في أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى ستة استثمارات مباشرة.
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