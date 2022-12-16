"القابضة ADQ" تضم "تدوير" إلى شركاتها ضمن محفظة الطاقة والمرافق

أعلنت شركة "القابضة" (ADQ)، اليوم الجمعة، عن إضافة مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" إلى مجموعة شركاتها ضمن محفظة الطاقة والمرافق.

وبموجب مرسوم صادر عن حاكم إمارة أبوظبي، تم نقل الملكية الكاملة لـ"تدوير" إلى "القابضة" (ADQ)، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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ويعد انضمام "تدوير" إلى محفظة "القابضة" لقطاع الطاقة والمرافق، خطوة أساسية لدعم جهودها في تعزيز مستقبل الاستدامة في دولة الإمارات وبناء مجموعة متكاملة من الشركات الرائدة ضمن قطاعاتها المتنوعة.

ويعزز هذا الإنجاز الاستراتيجي من مكانة "القابضة" (ADQ) لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ودفع التميز عبر محفظة شركاتها المتوسعة.

وستتولى "تدوير" إدارة النّفايات في إمارة أبوظبي، حيث ستواصل العمل على تطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات، وتحسين كفاءة خدماتها، للمساهمة في طموحات الدولة لتعزيز الاستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمحفظة الطاقة والمرافق في "القابضة" (ADQ)، حمد عبدالله الحمادي، إن "انضمام (تدوير) إلى مجموعة الشركات المتخصّصة في قطاع الطاقة والمرافق، يضيف المزيد من القيمة لمحفظة (القابضة)، وذلك نظراً لدوره الحيويّ في تدوير النفايات وإعادة استخدامها".

من جانبه، قال المدير العام بالإنابة في "تدوير"، علي الظاهري: "بانضمامها إلى محفظة (القابضة) تعتبر (تدوير) خطوة مهمة في مسار رحلتنا الهادفة إلى تحويل نهج إمارة أبوظبي في إدارة النفايات، حيث يُشكل تطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات ركنا أساسيا في جهود الإمارة الرامية إلى الحفاظ على صحّة المجتمع وسلامته".

وأضاف: "من خلال امتلاكها لأكبر محفظة استثمارية ضمن قطاعي الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، ستسهم (القابضة) في مساعدتنا على تطوير عروضنا، وبناء علاقات جديدة مع شركات محفظتها، بما يدعم مساعينا للحدّ من تحويل النفايات الصّلبة إلى المطامر خلال العقد القادم".

يشار إلى أن قطاع الطاقة والمرافق في محفظة شركات "القابضة" (ADQ) يضم أيضا شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة أبوظبي لخدمات الصّرف الصّحي وشركة مياه وكهرباء الإمارات.