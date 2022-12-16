"تلسكوب" الأردنية تحصل على تمويل للتوسع في السعودية والإمارات

حصلت شركة تلسكوب الأردنية على تمويل استثماري غير معلن القيمة من Select Venture Equity في الإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية الاستثمار مؤخراً في دبي.

وقال مؤسس "تلسكوب"، معتصم مسالمة، إنه سيتم استخدام هذا الاستثمار لتوسيع نشاط الشركة في السعودية والإمارات، إضافة إلى تحسين التفاعل مع المؤثرين والعملاء من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

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وأضاف مسالمة في بيان: "نهدف لأن نكون أبرز حاضنة لإنشاء المحتوى، استكمالاً للنجاح الذي حققناه على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث قمنا بتجهيز ستوديوهات حديثة على مساحات واسعة، مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الفنية".

وتابع: "سيساعدنا التوسع التكنولوجي الذي نحن بصدد اعتماده بعد هذه الجولة الاستثمارية، على التقدم في إنشاء المحتوى الإبداعي ونشره وتوزيعه بطرق مبتكرة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة".

من جانبه قال مدير Select Venture Equity، أمجد مصطفى: "يتشكل اليوم عالم جديد في مجال الإعلام المرئي والمحتوى مدعوماً بتقنيات التكنولوجيا الحديثة والتي ستعطي هذا المجال بُعداً آخر".

وأضاف أن "وتيرة التغيير في صناعة الإعلام سريعة للغاية، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة باستخدام الحلول المبتكرة والتي تحددها سلوكيات المستهلكين المتغيرة، لملء هذه الفجوة بمحتوى إبداعي، قوي وجذّاب، ونشره على قنوات التواصل المختلفة".

يشار إلى أن شركة تلسكوب، تأسست عام 2019 في عمان، وهي شركة رائدة في مجال الإعلام والتكنولوجيا، والتي تقدم المحتوى الترفيهي والإعلامي والتثقيفي، المرئي والمكتوب.