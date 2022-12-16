"تويتر" تعلق حسابات صحافيين يغطّون أخبار إيلون ماسك

علقت شركة تويتر حسابات عدد من الصحافيين، الذين يقومون بتغطية أخبار مالكها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، إضافة إلى تعليق حساب منافسها الجديد Mastodon بعد تغريدة للشركة تتضمن معلومات "حية ومباشرة" عن مواقع بعض الطائرات الخاصة، ومنها طائرة ماسك.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، تم تعليق حسابات صحافيين في وسائل إعلام مختلفة، منها واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، مع تنويه "تويتر" إلى أن هذه الحسابات اخترقت قواعد منصة التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

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وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحافيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور.

وأدى ذلك أيضا إلى تغيير "تويتر" قواعدها لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.

وكان العديد من الصحفيين الذين تم إيقاف حساباتهم، الخميس، يكتبون عن تلك السياسة الجديدة والأسباب المنطقية لماسك لفرضها، والتي تضمنت مزاعمه حول حادثة مطاردة قال إنها أثرت على أسرته، الثلاثاء، في لوس أنجلوس.

وقال ماسك في تغريدة، الخميس: "تنطبق القواعد نفسها على الصحافيين كما تنطبق على أي شخص آخر".

وأضاف لاحقا: "انتقادي طوال اليوم أمر جيد تماما، لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك".