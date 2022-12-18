اتحاد عمالي يحذر "أمازون" من تصعيد الإضرابات قبل عيد الميلاد

دعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" في ألمانيا، كافة العمال بمستودعات شركة "أمازون" في كافة أنحاء البلاد إلى المشاركة بقوة في إضرابات متصاعدة خلال الأيام المقبلة احتجاجاً على تدني الأجور. وتستهدف النقابة تعطيل مبيعات "أمازون" قبل عيد الميلاد.

كما تطالب النقابة شركة "أمازون" بالاعتراف بالاتفاقية الجماعية للأجور في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع توصيل الطرود.

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يشار إلى أن ألمانيا هي أكبر أسواق "أمازون" بعد الولايات المتحدة. وتتخوف الشركة أن تؤثر الإضرابات على أرباحها.