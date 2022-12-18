أمازون
اتحاد عمالي يحذر "أمازون" من تصعيد الإضرابات قبل عيد الميلاد
أمازون تتخوف أن تؤثر الإضرابات على أرباحها
وضع القراءة
100% حجم الخط
دعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" في ألمانيا، كافة العمال بمستودعات شركة "أمازون" في كافة أنحاء البلاد إلى المشاركة بقوة في إضرابات متصاعدة خلال الأيام المقبلة احتجاجاً على تدني الأجور. وتستهدف النقابة تعطيل مبيعات "أمازون" قبل عيد الميلاد.
كما تطالب النقابة شركة "أمازون" بالاعتراف بالاتفاقية الجماعية للأجور في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع توصيل الطرود.
مادة اعلانية
يشار إلى أن ألمانيا هي أكبر أسواق "أمازون" بعد الولايات المتحدة. وتتخوف الشركة أن تؤثر الإضرابات على أرباحها.
اقرأ أيضاً
-
سوق الأسهم السعودية تنهي 3 جلسات مكاسب ومؤشرها يتراجع 0.4%بضغط من هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية يوم الجمعة أسواق المال
-
"كاتليست بارتنرز" للعربية: توقعات قوية برفع المركزي المصري سعر الفائدة هذا الأسبوع17 مليار دولار تدفقات إلى مصر بعد إبرام اتفاق صندوق النقد قصص اقتصادية
-
تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "التأمين العربية" بنسبة 100%بعدد أسهم مبيعة 9.36 مليون سهم أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية