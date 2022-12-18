طيبة للاستثمار ودور للضيافة تدرسان مجدداً صفقة مبادلة أوراق مالية محتملة

وقعت شركة طيبة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة دور للضيافة، تتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة.

وقالت الشركتان، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنهما قررتا العودة لمناقشة ودراسة صفقة محتملة، وأبرمتا مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة بما يشمل اتفاق غير ملزم على الهيكلة ومعامل مبادلة الأسهم.

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وأنهت الشركتان مناقشات مبدئية بشأن الاندماج وعدم الاستمرار في دراسته خلال مارس 2022، بعد موافقة مجلس إدارتيهما في منتصف 2021، على بدء مناقشات مبدئية مع شركة طيبة للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين.

ونصت مذكرة التفاهم، على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار (بصفتها العارض) لمساهمي شركة دور (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض تملك جميع الأسهم المصدرة في شركة دور.

وسيكون ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور وفقًا لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مما سينتج عنه إلغاء إدراج شركة دور بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لشركة طيبة للاستثمار.

وبحسب بيان الشركتان، فإنه مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي ستجريها الشركتان، سيحصل مساهمو شركة دور على سهم واحد جديد في شركة طيبة للاستثمار مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقية النهائية الملزمة للصفقة المحتملة.

واتفقت الشركتان بموجب مذكرة التفاهم على التفاوض بشأن الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادلة النهائي بشأن الصفقة المحتملة. كما تتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وقالت الشركتان، إن التحليل المبدئي يدل على أن الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة ووجود مصلحة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الصفقة المحتملة. وستقوم الشركة بتحليل وتقييم ذلك لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق.

وعينت شركة طيبة للاستثمار شركة جي بي مورغان العربية السعودية كمستشار مالي ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وقامت شركة دور بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.