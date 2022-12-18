سوق السعودية
"أسمنت أم القرى" تحصل على رخصة لاستغلال خام الحجر الجيري في الطائف
لمدة 10 أعوام
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أعلنت شركة أسمنت أم القرى، اليوم الأحد، عن صدور رخصة تعدين لاستغلال خام الحجر الجيري للصناعة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقالت "أسمنت أم القرى"، في بيان على "تداول السعودية"، إن موقع الرخصة في الطائف – رضوان – طريق الطائف الرياض الرئيسي.
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وأضافت أن مدة الرخصة 10 أعوام، وتاريخ انتهاء الرخصة 1454/05/22هـ.
وتبلغ مساحة الرخصة 23.77 كيلو متر مربع.
وصدرت هذه الرخصة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
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