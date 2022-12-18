"بوبا العربية" تعلن ترسية عقد تأمين صحي مع "الأهلي السعودي" لمدة عام

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، أنها تلقت يوم 18 ديسمبر 2022، تعميد البنك الأهلي السعودي، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2023 لشركة بوبا العربية، كما أن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2021.

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جدير بالذكر أن هناك طرفا ذا علاقة في هذا التعامل حيث تشغل هدى محمد بن غصن عضوية مجلس إدارة "مستقل" في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة "مستقل" في البنك الأهلي السعودي.

كانت صافي أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، ارتفع بنسبة 64.4% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 375.32 مليون ريال، قبل الزكاة، مقابل 228.28 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت الأرباح قبل الزكاة بنسبة 29% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 291 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.