سابك
"سابك" توقع مذكرة تفاهم مع "أرامكو" و"ساينوبيك" لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات
بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن آخر التطورات بشأن دراسة تكامل مصافي شركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى.
وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إنها انتهت من تلك الدراسة التي أدت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة النفط والكيماويات الصينية "ساينوبيك" لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.
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وأضافت أن مدة مذكرة التفاهم 18 شهراً.
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