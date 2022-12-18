"معادن" السعودية تجدد قرض مرابحة دوّار 5 سنوات وترفع قيمة لـ11.25 مليار ريال

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اتفاقية لتجديد قرض المرابحة الدوّار بقيمة 11.25 مليار ريال، وتمديده لمدة 5 سنوات إضافية، حيث تم تجديده سابقا في 13 ديسمبر 2017.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الجهات الممولة تضمنت البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الخليج الدولي، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني.

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وأضافت أن التمويل يهدف لتسيير الأغراض العامة للشركة بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتجنب أي قيود على السيولة.

وأوضحت أن تمويل المرابحة غير مسحوب حالياً، وقامت الشركة بزيادة قيمة التمويل من 7.5 مليار ريال إلى 11.25 مليار ريال للحد من مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية، بالإضافة الى توفير دعماً مسانداً للسيولة النقدية ومشاريع النمو المستقبلية.