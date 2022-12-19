بنك الرياض يوصي بتوزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني
تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال
أعلن بنك الرياض، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي 1.95 مليار ريال لعدد أسهم 3 مليارات سهم.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
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وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
كانت النتائج المالية الأولية قد أظهرت ارتفاع أرباح بنك الرياض في الربع الثالث من 2022، بنسبة 18.5%، إلى نحو 1.83 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.54 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 13.2% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 4.99 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.41 مليار ريال أرباح البنك في الفترة المماثلة من 2021.
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