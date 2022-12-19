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مستلزمات طبية
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"طبية" توقع عقداً مع "نوبكو" بـ74.68 مليون ريال

لتوريد مستلزمات طبية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، اليوم الاثنين، عن توقيع شركة لوازم الدولية الطبية، التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، عقد شراء وتوريد بنحو 74.68 مليون ريال، مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو".

وأضافت "طبية" في بيان على "تداول السعودية"، أن العقد خاص بالمنافسة رقم NPT0008/19 وموضوعه توريد مستلزمات طبية (لوازم العظام والعمود الفقري والأعصاب لصالح الجهات الحكومية) وفقا لما نصت عليه شروط العقد.

وأوضحت أن مدة العقد 915 يوماً، وسيظهر الأثر المالي على نتائج الشركة المالية بداية من النصف الثاني لعام 2022م.

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