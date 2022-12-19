شركة تابعة لـ"طبية" توقع عقداً مع "نوبكو" بـ74.68 مليون ريال

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، اليوم الاثنين، عن توقيع شركة لوازم الدولية الطبية، التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، عقد شراء وتوريد بنحو 74.68 مليون ريال، مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو".

وأضافت "طبية" في بيان على "تداول السعودية"، أن العقد خاص بالمنافسة رقم NPT0008/19 وموضوعه توريد مستلزمات طبية (لوازم العظام والعمود الفقري والأعصاب لصالح الجهات الحكومية) وفقا لما نصت عليه شروط العقد.

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وأوضحت أن مدة العقد 915 يوماً، وسيظهر الأثر المالي على نتائج الشركة المالية بداية من النصف الثاني لعام 2022م.