مجموعة الحبيب الطبية تكشف عن مستشفى جديد في الرياض بتكلفة 539 مليون ريال

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن موافقة مجلس إدارة المجموعة خلال اجتماعه الأحد، على مشروع إنشاء مستشفى جديد في مدينة الرياض وذلك بتحويل مشروع المركز الطبي في حي الحمراء بمدينة الرياض إلى مستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 90 سريراً، وبتكلفة تقديرية تبلغ 539 مليون ريال.

وأوضحت المجموعة في بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مساحة أرض المشروع تبلغ 13.3 ألف متر مربع ومملوكة لشركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة)، فيما تبلغ المساحة الإجمالية التقديرية للمسطحات المبنية للمشروع 54.1 ألف متر مربع.

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وأضافت أنه سيتم نقل ملكية أرض المشروع بالكامل إلى شركة جديدة سيتم تأسيسها للمشروع والتي ستكون شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص هذا المشروع في حينه وبعد أخذ الموافقات النظامية.

ووفقا لبيان المجموعة، فإن العمل في إنشاء المركز الطبي، المعلن ضمن استراتيجية الشركة في التوسع في خدمات المراكز الطبية 25 أكتوبر 2021، قد بدأ خلال الربع الثاني من عام 2022، وما زال العمل في المشروع مستمراً، على أن تقوم الشركة بالعمل على أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة لتحويل المشروع من مركز طبي إلى مستشفى.

وسيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية.

وتوقعت المجموعة أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2025 وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

كما توقعت أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2025.

وقالت إنه تم توقيع عقد الأشغال الإنشائية لمشروع المركز الطبي مع شركة مسح للمقاولات (طرف ذي علاقة) بمبلغ وقدره 63.3 مليون ريال (مع ضريبة القيمة المضافة) بتاريخ 8 مارس 2022، وتمت الموافقة على هذا العقد من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 18 أبريل 2022.

وأوضحت أنه سيتم عمل تعديلات في تصاميم المشروع ليكون مستشفى، وبالتالي تتوقع الشركة أن يكون هناك تغييرات في نطاق عمل وتكلفة عقد الأشغال الإنشائية للمشروع الموقع مع شركة مسح للمقاولات (طرف ذي علاقة).

وسيتم عرض القيمة النهائية للعقد على الجمعية العامة للشركة وفق الأنظمة ذات العلاقة، وسيجري الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى بهذا الخصوص في حينه.