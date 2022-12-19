اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البابطين للطاقة
البابطين للطاقة
سوق السعودية

"البابطين للطاقة" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "السعودي الفرنسي" بـ 200 مليون ريال

بنظام تورق إسلامي طويل الأجل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية طويلة الأجل مع البنك السعودي الفرنسي بنظام تورق إسلامي طويل الأجل، بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الهدف من التمويل إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن سند لأمر بالاضافة إلى التنازل عن بعض عوائد المشاريع.

المركزي الإماراتي: نمو الناتج الإجمالي الحقيقي سيصل 3.9% في 2023 اقتصاد اقتصاد الإمارات المركزي الإماراتي: نمو الناتج الإجمالي الحقيقي سيصل 3.9% في 2023

يُشار إلى أن صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" ارتفع بنسبة 63.69% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 18.95 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 11.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها روسيا تستعيد "دعاية جوبلز" لدعم جنودها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط