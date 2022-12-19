"البابطين للطاقة" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "السعودي الفرنسي" بـ 200 مليون ريال
بنظام تورق إسلامي طويل الأجل
أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية طويلة الأجل مع البنك السعودي الفرنسي بنظام تورق إسلامي طويل الأجل، بقيمة 200 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الهدف من التمويل إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن سند لأمر بالاضافة إلى التنازل عن بعض عوائد المشاريع.
يُشار إلى أن صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" ارتفع بنسبة 63.69% في الربع الثالث من العام 2022، إلى 18.95 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 11.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
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