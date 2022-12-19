"تيكوم" تطلق المرحلة الثانية من مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت بـ 442 مليون درهم

أعلنت مجموعة تيكوم، اليوم الاثنين، عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمار في المرحلة الثانية من المركز تبلغ 442 مليون درهم.

وسيقدم المركز الجديد مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

مادة اعلانية

وتضم المرحلة الثانية من مركز الابتكار مبنيين للمكاتب عالية الجودة وأربعة مباني بوتيك ومساحات مخصصة للمتاجر وأكثر من 800 موقفٍ للسيارات.

وتبلغ مساحة المرحلة الثانية من المركز المقرّر إنجازها بحلول العام 2024 أكثر من 355 ألف قدم مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، إن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مقراً رئيسياً لأكبر وأهم صناع التكنولوجيا في المنطقة، وواصلت تعزيز جاذبيتها ومرونتها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم.

من جهته قال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري - عمّار المالك، متحدثاً نيابة عن مدينة دبي للإنترنت، إن منظومة التكنولوجيا تسهم بشكل محوري في دعم مساعي دبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن مدينة دبي للإنترنت تمكنت من توفير بيئة أعمال محفزة ومرنة لصناع التكنولوجيا قل نظيرها عالمياً، مشيرا إلى أن المدينة تحرص على تطوير هذه البيئة وإمدادها بمزيد من مقومات التميز مثل مراكز الابتكار، استجابة للطلب المتزايد في الإمارة بما يسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية المبتكرة والمواهب المبدعة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مركز الابتكار، التي أطلقت في العام 2018، تتميز بمعدلات إشغال عالية، وتحتضن المرحلة الأولى أبرز شركات التكنولوجيا العالمية من بينها "غوغل" و"هيوليت باكارد" و"غارتنر" و"تشاينا تليكوم".

ومن المتوقع أن تبدأ المراحل الأخيرة من تطوير مركز الابتكار بعد عام 2024، حيث سيضيف المركز إلى محفظة مجموعة تيكوم عند اكتمال جميع مراحله مساحات إضافية تبلغ أكثر من 1.2 مليون قدم مربعة مخصصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها.