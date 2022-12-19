"جاز" السعودية توقع عقداً مع "المتقدمة للبولي أوليفينات" بقيمة 107.8 مليون ريال

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات السعودية، عن توقيع عقد مع شركة المتقدمة للبولي اوليفينات، بقيمة 107.79 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توريد وإنشاء خطوط الغاز والبروبان بما في ذلك أجهزة الربط والقياس.

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وأضافت أن مده العقد تبلغ 16 شهراً.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة لعام 2023م.