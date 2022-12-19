سوق السعودية
"ساسكو" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال
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قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، بإجمالي نحو 30 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.
وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، نهاية تداول يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.
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