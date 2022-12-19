اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ساسكو
محطة تابعة لشركة "ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" تعتزم توزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، بإجمالي نحو 30 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، نهاية تداول يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أهالي بلدة الرميش في جنوب لبنان: حزب الله يسعى لتحويل أراضينا لمنطقة عسكرية أهالي بلدة الرميش في جنوب لبنان: حزب الله يسعى لتحويل أراضينا لمنطقة عسكرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط