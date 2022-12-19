"شاكر" السعودية توقع اتفاقية لتوريد منتجات "إل جي" للمملكة
لتوريد منتجاتها من الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه للسوق السعودية
أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة إل جي للأجهزة الإلكترونية "إل جي" لتوريد منتجاتها من الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه للسوق السعودية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين من خلال تنويع وتوسيع محفظة علامتها التجارية خارج نطاق حلول التدفئة والتهوية والتكييف لتشمل الأجهزة المنزلية ومنتجات الترفيه المنزلي من "إل جي".
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن GfK المتخصصة في أبحاث السوق، تتمتع "إل جي" بحصة كبيرة في سوق التجزئة السعودية في قطاع أجهزة التلفزيون، وغسالات الصحون، والثلاجات، والغسالات، والمجففات، وأفران الميكروويف.
وأضافت "شاكر"، أن هذه الاتفاقية ستمكنها من تعزيز نمو أعمالها وتوسيع عرضها الشامل للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة.
وأشارت إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية في هذه المرحلة، وستعلن عن أي مستجدات في هذا الصدد في الوقت المناسب.
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