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نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" توقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 90 مليون ريال

تنقسم إلى 60 مليون ريال ممنوحة من "بنك الكويت الوطني" و30 مليون ريال ممنوحة من "بنك الرياض"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة مع بنك الكويت الوطني واتفاقية تسهيلات توريق مع بنك الرياض (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) بقيمة إجمالية 90 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى تمويل رأس المال العامل من خلال الحصول على هذه التسهيلات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التسهيلات 90 مليون ريال، تنقسم إلى 60 مليون ريال ممنوحة من "بنك الكويت الوطني" و30 مليون ريال ممنوحة من "بنك الرياض".

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وأضافت أن كل اتفاقية مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات الممنوحة.

وأشارت إلى أن مدة التمويل 6 أشهر دوّارة ولمدة سنة (قابلة للتجديد).

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