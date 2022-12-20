أكسيوس: مستثمرو "تويتر" منقسمون حول تنحي إيلون ماسك

قالت شركة "أكسيوس" إن مستثمري "تويتر" منقسمون حول تحركات الملياردير الأميركي إيلون ماسك للتخلي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وأطلق ماسك استطلاعا، أول من أمس الأحد، سأل خلاله متابعيه عما إذا كان عليه التنحي من منصبه بصفته مالكاً ورئيساً تنفيذياً للموقع.

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وفي تطور جديد قال ماسك إن مشتركي "تويتر" الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بسياسة المنصة، في أول تعليق له منذ أن صوت ملايين المستخدمين لصالح تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 17 مليون مستخدم لـ"تويتر"، 57.5%، منهم وافقوا على اقتراح تنحيه، في حين عارض 42.5%، الفكرة.

وقال ماسك عند إطلاق الاستطلاع إنه سيلتزم بنتيجته، لكن يبدو أنه لا ينوي فعل ذلك. فردا على اقتراح لمستخدم يحمل حسابه اسم Unfiltered Boss ولديه علامة التوثيق الزرقاء، بأنه يجب أن يكون لمشتركي "تويتر" الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط الحق في التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية التي تتعلق بسياسة الموقع، قال ماسك: "تويتر سوف يقوم بهذا التغيير"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.