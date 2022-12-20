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بنوك السعودية

"الراجحي المالية" ترفع توقعاتها لنمو إقراض البنوك السعودية في 2022 و2023

أرجعته إلى زيادة متوقعة في القروض التجارية للشركات

دبي - العربية.نت
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أصدرت شركة الراجحي المالية تقريرا حول توقعاتها لقطاع البنوك في السعودية، حيث رفعت من توقعاتها لنمو حجم القروض في المملكة خلال العامين الحالي والمقبل.

وذكرت "الراجحي كابيتال" أنها تتوقع نمو القروض بـ14% و12% على التوالي في العامين الحالي والمقبل مقارنة بنمو 13% و11% على التوالي.

وعزت الشركة رفع توقعاتها إلى نمو متوقع في القروض التجارية للشركات، في حين أبقت على توقعاتها لنمو القروض السكنية دون تغيير وخفضت التوقعات لنمو القروض الشخصية.

من جهة أخرى، توقعت تراجعا في صافي دخل الفوائد بشكل ملحوظ في 2022.

رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري

من جانبه، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن توقعات الراجحي كابيتال بُنيت على أساس توقع متوسط سعر نفط عند 85 دولاراً للبرميل على مدار 3 سنوات قادمة، متابعا: "وهو رقم منطقي جداً".

وأضاف مازن السديري أن العامل الثاني الذي بُنيت عليه التوقعات، هو ارتفاع أسعار السايبور في 2023 إلى الحد الأعلى عند 5.9%، قبل أن تبدأ في التراجع، وذلك في ظل رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى 5% أو أكثر منها بقليل قبل أن تبدأ في التراجع.

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