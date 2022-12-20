"صندوق الاستثمارات" يعتزم شراء حصة في "تبريد" السعودية بـ250 مليون دولار

ذكرت وكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في مباحثات لشراء حصة في شركة "تبريد" السعودية التابعة لتبريد الإماراتية مقابل 250 مليون دولار.

وتمتلك شركة "تبريد" الإماراتية حصة 28% في "تبريد" السعودية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين مثل Vision Invest، ومجموعة المطلق وصندوق للبنية التحتية تابع للبنك الإسلامي للتنمية.

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ولدى وحدة "تبريد" في السعودية اتفاقيات لتوفير خدمات التبريد لمشاريع تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مثل مشروعي البحر الأحمر والقدية.

وفي مايو 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، خالد المرزوقي عن توقيع شراكة استراتيجية مع IFC لإنشاء مكتب استثماري في سنغافورة.

وأضاف المرزوقي في مقابلة مع العربية، أن عمليات الشركة تبلغ حاليا 1.210 مليون طن، ونعمل على زيادة هذه الكميات.

وكشف المرزوقي عن نيّة الشركة التوسع في الهند، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع جديدة في السوق السعودية. وتابع: "السوق السعودية واعدة جدا.. نتطلع للاستثمار في مشاريع جديدة".

وأوضح أن خطط التوسع المحلي تتضمن بناء محطات جديدة لعملاء، إلى جانب دراسة صفقات استحواذ لاسيما في المناطق الجديدة.

وذكر أن استثمارات تبريد المستقبلية تعتمد على حجم الفرص المتاحة، مضيفا: "الشركة لديها طرقها لتوفير التمويل اللازم".