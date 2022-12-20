تطبيق "كوفي" يوقع اتفاقية تعاون مع شركة القهوة السعودية

أعلن تطبيق كوفي، المنصة المتخصصة في سوق القهوة عبر الانترنت، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة القهوة السعودية.

ووفقاً للاتفاقية، سيكون التطبيق شريكاً للشركة لدعمها في الانتشار والوصول على نطاق أوسع إلى محبي القهوة داخل المملكة وخارجها.

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وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى دمج صناعة القهوة السعودية مع العالم الرقمي، بالتالي تسهيل امكانية تواصل المنتجين المحليين مع المستخدمين النهائيين بسهولة وراحة.

ويهدف التعاون بين تطبيق كوفي وشركة القهوة السعودية إلى دفع قطاع التجارة الإلكترونية للقهوة إلى الأمام، ما يجعل حبوب البن السعودي متاحة لمحبي القهوة من خلال تطبيق كوفي للهواتف المحمولة.

وتتشارك الشركتان الهدف نفسه وهو نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة في عددٍ من المجالات بما في ذلك إنتاج البن وتحميصه وتسويقه وبيعه بالإضافة إلى جميع الأنشطة الأخرى من أجل الترويج للمملكة في هذا القطاع.

والشركة السعودية للقهوة هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أطلقها الصندوق لدعم وتطوير قطاع القهوة بالمملكة، وذلك من خلال أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لاستثمار أكثر من 1.2 مليار ريال (319 مليون دولار) في قطاع القهوة في المملكة على مدار العشر سنوات المقبلة، لرفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 طن إلى أكثر من 2500 طن سنويًا بحلول عام 2030.

وقُدِّرَت قيمة سوق القهوة السعودية بنحو 1.96مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو إلى 2.78 مليار دولار بحلول عام 2025.