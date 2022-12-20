تعيين فيصل الناصر رئيساً تنفيذياً لـ"الأندلس العقارية"
اعتباراً من مطلع فبراير 2023
أعلنت شركة "الأندلس العقارية" عن قرار مجلس إدارتها بتعيين المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023م.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة تقدم بالشكر للمهندس مشعل أبونيف على جهوده في إدارة الشركة خلال فترة تكليفه.
جدير بالذكر أن بيانات الشركة المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 53.29 مليون ريال، مقابل 57.55 مليون ريال خلال الفترة المقارنة قبل عام، بانخفاض 7.4% على أساس سنوي.
ويمتلك فيصل الناصر خبرة تزيد عن 22 عام بمجالات إدارية، حيث تولى من خلالها عددا من المناصب القيادية، وانتقل بين العديد من الشركات الكبرى والبنوك السعودية.
وحصل "الناصر" على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود عام 2000م.
-
مصر.. السلطات تكثف مراقبة تجار الدولار وتخنق السوق السوداءتعاملات السوق السوداء تتم بحذر شديد وعلى نطاق ضيق فيما اختفى عدد كبير من التجار قصص اقتصادية
-
أكبر 10 بنوك مركزية عالميا.. تتحكم في 74% من حجم هذه الأصولالبنك المركزي السعودي الأول عربياً قصص اقتصادية
-
"بينانس" تفوز بعرض لشراء أصول "Voyager" المفلسة مقابل مليار دولاربعد إعادة المزاد مرة أخرى نتيجة إفلاس FTX التي فازت به سابقاً شركات