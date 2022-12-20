تعيين فيصل الناصر رئيساً تنفيذياً لـ"الأندلس العقارية"

أعلنت شركة "الأندلس العقارية" عن قرار مجلس إدارتها بتعيين المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة تقدم بالشكر للمهندس مشعل أبونيف على جهوده في إدارة الشركة خلال فترة تكليفه.

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جدير بالذكر أن بيانات الشركة المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 53.29 مليون ريال، مقابل 57.55 مليون ريال خلال الفترة المقارنة قبل عام، بانخفاض 7.4% على أساس سنوي.

ويمتلك فيصل الناصر خبرة تزيد عن 22 عام بمجالات إدارية، حيث تولى من خلالها عددا من المناصب القيادية، وانتقل بين العديد من الشركات الكبرى والبنوك السعودية.

وحصل "الناصر" على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود عام 2000م.