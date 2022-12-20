ماسك: التصويت في الاستطلاعات القادمة سيقتصر على مالكي "العلامة الزرقاء"

كشف إيلون ماسك، في تغريدة جديدة، أن مشتركي تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء هم فقط الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة الرئيسية على المنصة.

يأتي ذلك في أول تعليقات له منذ أن صوت أكثر من 10 ملايين مستخدم على تنحيه عن منصبه كرئيس للمنصة.

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وكان ماسك نشر الاستطلاع على تويتر، الأحد الماضي، مؤكدا أنه سيحترم نتيجته.

وتترقب الأسواق رد فعل ماسك على نتيجة التصويت وسط اتساع دائرة التكهنات لخليفته في الرئاسة التنفيذية، إذا فعلا قرر الالتزام بنتيجة التصويت.