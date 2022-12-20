مجلس إدارة "المراعي" يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2022
حصة السهم من التوزيع تبلغ 1 ريال
أعلنت شركة المراعي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 بإجمالي مليار ريال، لعدد أسهم مليار سهم.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وأضافت أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووفقا للبيان، سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على تلك التوصية.
وبيّنت الشركة أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وحثت شركة المراعي مساهميها على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.
وكانت النتائج المالية الأولية لشركة المراعي، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 463 مليون ريال، مقارنة بنحو 409 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح المراعي بنسبة 11% مقارنة بصافي ربح نحو 520 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
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