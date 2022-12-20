بورصة الكويت
هيئة الصناعة الكويتية تقاضي "أجيليتي" وتطالبها بدفع 34.5 مليون دينار
في إطار دعويين قضائيتين
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للصناعة في الكويت رفعت ضدها دعويين قضائيتين مطالبة إياها بدفع 34.5 مليون دينار (112.64 مليون دولار).
وذكرت أجيليتي في بيانين للبورصة الكويتية، أن الدعوى الأولى تطالب فيها الهيئة الشركة بمبلغ 31.59 مليون دينار عن عقد للتخصيص بشأن قسيمة في منطقة ميناء عبدالله، بينما الدعوى الثانية تطالب الهيئة فيها بمبلغ 2.91 مليون دينار بشأن قسيمة في منطقة الصليبية مستغلة لأغراض التخزين من قبل أجيليتي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ماسك: التصويت في الاستطلاعات القادمة سيقتصر على مالكي "العلامة الزرقاء"وسط ترقب الأسواق لرد فعله على نتيجة التصويت التي أيدت مغادرته رئاسة "تويتر" شركات
-
خفض كبير لتوقعات نمو الاقتصاد الصيني من قبل البنك الدوليعلى خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات اقتصاد
-
"المركزي" الصيني يبقي أسعار الفائدة على الإقراض ثابتةللشهر الرابع على التوالي عند 3.65% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية