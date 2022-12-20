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أجيليتي تتوصل إلى تسوية بشأن مطالبات مع الجيش الأميركي بقيمة 24.5 مليون دينار
أجيليتي
بورصة الكويت

هيئة الصناعة الكويتية تقاضي "أجيليتي" وتطالبها بدفع 34.5 مليون دينار

في إطار دعويين قضائيتين

الكويت - رويترز
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قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للصناعة في الكويت رفعت ضدها دعويين قضائيتين مطالبة إياها بدفع 34.5 مليون دينار (112.64 مليون دولار).

وذكرت أجيليتي في بيانين للبورصة الكويتية، أن الدعوى الأولى تطالب فيها الهيئة الشركة بمبلغ 31.59 مليون دينار عن عقد للتخصيص بشأن قسيمة في منطقة ميناء عبدالله، بينما الدعوى الثانية تطالب الهيئة فيها بمبلغ 2.91 مليون دينار بشأن قسيمة في منطقة الصليبية مستغلة لأغراض التخزين من قبل أجيليتي.

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