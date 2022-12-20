"أسمنت الرياض" توصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2022م، بجلسته المنعقدة يوم الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022م، بقيمة 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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وسيتم تحديد تاريخ الأحقية لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها. وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.

كانت شركة أسمنت الرياض، قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 46.96% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 85.07 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 160.39 مليون ريال في النصف الأول من 2021.