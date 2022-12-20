"سابك للمغذيات" توصي بتوزيع 80% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 3.808 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة نحو 476.035 مليون سهم.

وقالت "سابك للمغذيات" في بيان نشر على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 8 ريالات بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 80%.

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ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

كانت شركة سابك للمغذيات الزراعية، قد أعلنت عن تحقيق أرباح في الربع الثالث من 2022، بلغت 2.331 مليار ريال، بزيادة نسبتها نحو 93.3% مقارنة بالربع نفسه من العام 2021، إذ حققت الشركة أرباحا بلغت 1.206 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت الأرباح إلى 7.868 مليار ريال، بزيادة نسبتها أكثر من 219% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت أرباحا بقيمة 2.465 مليار ريال.