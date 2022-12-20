اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية- فرانس برس)
إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية)
تويتر

إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر خلفا له

صوت أكثر من 10 ملايين مستخدم على تنحيه عن منصبه كرئيس للمنصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أنه يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر خلفا له.

كشف رئيس شركة تويتر، الملياردير إيلون ماسك في تغريدة جديدة، أن مشتركي تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء هم فقط الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة الرئيسية على المنصة.

ويأتي ذلك في أول تعليقات له منذ أن صوت أكثر من 10 ملايين مستخدم على تنحيه عن منصبه كرئيس للمنصة.

وكان "ماسك" قد نشر الاستطلاع على تويتر يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنه سيحترم نتيجته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البشير يعترف: اتحمل وحدي كل المسؤولية عما تم في انقلاب 30 يونيو البشير يعترف: اتحمل وحدي كل المسؤولية عما تم في انقلاب 30 يونيو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط