تويتر
إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر خلفا له
صوت أكثر من 10 ملايين مستخدم على تنحيه عن منصبه كرئيس للمنصة
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أعلن إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أنه يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر خلفا له.
كشف رئيس شركة تويتر، الملياردير إيلون ماسك في تغريدة جديدة، أن مشتركي تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء هم فقط الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة الرئيسية على المنصة.
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ويأتي ذلك في أول تعليقات له منذ أن صوت أكثر من 10 ملايين مستخدم على تنحيه عن منصبه كرئيس للمنصة.
وكان "ماسك" قد نشر الاستطلاع على تويتر يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنه سيحترم نتيجته.
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