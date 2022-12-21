تغطية اكتتاب "لين الخير للتجارة" في السوق الموازية بـ116.21%

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة لين الخير للتجارة في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 958,750 سهما عاديا تمثل 23.5% من أسهم الشركة.

وقالت "يقين المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سعر الطرح يبلغ 65 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

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وأضافت أن نسبة التغطية بلغت 116.21% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حتى يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وستقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة لين الخير للتجارة في السوق الموازية "نمو".