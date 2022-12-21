"أدنوك" تستحوذ على 24.9% في شركة "أو إم في" النمساوية من "مبادلة"
تخضع الصفقة لموافقات الجهات الرقابية
قال مصدران مطلعان لرويترز، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية- "أدنوك" توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على 24.9% من مجموعة النفط والغاز النمساوية- "أو.إم.في" من شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر ليس معلنا، أن الصفقة تخضع لموافقات الجهات الرقابية.
ولم ترد "أدنوك" و"مبادلة" حتى الآن على طلب للتعليق عندما اتصلت بهما رويترز، اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الصفقة بعد أن أعلنت مبادلة للبترول اعتماد علامة تجارية جديد، هي مبادلة للطاقة، في سبتمبر/أيلول سعيا وراء الدخول إلى قطاعات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين الأزرق واحتجاز الكربون، وفي الوقت الذي تتطلع فيه "أدنوك" إلى زيادة حضورها على الصعيد الدولي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
وتوصلت "أدنوك" لاتفاق في أبريل/نيسان هذا العام للاستحواذ على 25% من حصة "مبادلة" في شركة بورياليس الأوروبية لصناعة الكيماويات، التي تملك أو.إم.في 75% من أسهمها.
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