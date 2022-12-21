"أدنوك للإمداد" توقع اتفاقاً مع "أتلانتيك غلف آند باسيفيك" لتأجير ناقلة غاز مسال

وقعت أدنوك للإمداد والخدمات الذراع اللوجستية البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا مع شركة أتلانتيك غلف آند باسيفيك (إيه.جي.آند.بي) ومقرها سنغافورة لتأجير ناقلة للغاز الطبيعي المسال لاستخدامها كوحدة تخزين عائمة في الهند.

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" الوحدة التي سيتم استخدامها في محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال التابعة لإيه.جي.أند.بي في الهند المقرر تشغيلها في النصف الثاني من 2024، وفقا لبيان صادر عن إيه.جي.آند.بي اليوم الأربعاء.

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وستظل الاتفاقية سارية لمدة 11 عاما مع خيار التمديد لأربع سنوات. وهذه هي الاتفاقية الثالثة الموقعة بين الشركتين لتأجير وحدة تخزين عائمة في الهند والفلبين.

وأضاف البيان أن شركة تابعة لإيه.جي.آند.بي تحمل اسم "غاز إنتك" ستتولى تحويل ناقلة الغاز الطبيعي المسال إلى وحدة تخزين عائمة، فيما ستتولى أدنوك للإمداد والخدمات التشغيل والصيانة.

ومن المقرر أن ترسو وحدة التخزين العائمة إلى جانب وحدة لإعادة التغويز، وستكون الطاقة المبدئية للمحطة المتكاملة 5 ملايين طن سنويا.

وصرح مسؤول في إيه.جي.آند.بي هذه الشهر بأن الشركة تهدف إلى تدشين أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال في الهند بحلول نهاية 2024.