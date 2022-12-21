"العرض المتقن" توقع اتفاقية استراتيجية مع "هواوي" لتقديم حلول وخدمات البنية التحتية

أعلنت شركة "العرض المتقن للخدمات التجارية" عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مشتركة مع شركة هواوي لتقديم حلول وخدمات البنية التحتية.

وقالت "العرض المتقن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للشركة لعقد شراكات استراتيجية مع المصنعين ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدة حول العالم في مجال الاتصالات والبنية التحتية لتقديم خدمات مبتكرة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لعملائنا في المملكة العربية السعودية.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال هذه الشراكة لنقل المعرفة وتمكين الكوادر الوطنية من الاطلاع وامتلاك خبرات علمية وعملية فيما يتعلق بمجالات حلول الشبكات والبنية التحتية، وأنظمة مراكز البيانات الحديثة، وأحدث التقنيات في مجال الاتصالات المرئي والاجتماعات عبر الانترنت، وحلول الطاقة المتجددة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي لخدمة كافة الاحتياجات والطلب المتزايد على هذه الخدمات في المملكة، وفق أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذه المجالات.

وأشارت إلى أن شركة هواوي تعمل من خلال مقر شركتها الرئيسي في مدينة الرياض، على توفير كل هذه الخدمات والحلول عبر فريق عملها وكوادرهم التقنية المتواجدة في المملكة.