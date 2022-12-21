"حصانة الاستثمارية" السعودية تضخ 2.4 مليار دولار في 3 أصول إماراتية

أعلنت "دي بي ورلد"، وشركة "حصانة الاستثمارية"، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تمتلك أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، عن استثمار حوالي 2.4 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي، في ثلاثة من أصول "دي بي ورلد" الرئيسة في دولة الإمارات.

وسيمثل هذا الاستثمار الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمّع الصناعات الوطنية بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

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وستستثمر شركة "حصانة" حوالي 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع "دي بي ورلد" الذي سيحقق لها مصلحة اقتصادية في حصة تمثل 10.2% تقريباً من الأصول الإماراتية الثلاثة، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

ويشكّل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معًا مجموعة من البُنى التحتية الأفضل في فئتها مع سجّل نمو قوي على المدى الطويل. وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من9.000 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا. وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021.

وبعد إغلاق صفقة الشريحة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة "دي بي ورلد"، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملين ومزوّدي الخدمات والموظفين لديها.

وقال سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة الاستثمارية" "من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتظافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها، بالإضافة إلى توقعاتنا بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا. تعتمد شركة ’حصانة‘ في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية طويلة الأمد يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث نسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول".