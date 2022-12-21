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شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"شور للتقنية" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "البنك العربي الوطني" بـ25 مليون ريال

لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "شور العالمية للتقنية" عن توقيع اتفاقية لتجديد التسهيلات الائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك العربي الوطني بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.

وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، ويهدف إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية.

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