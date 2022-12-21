"مصرف الإنماء" يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م، بإجمالي نحو 996.09 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.99 مليار سهم.

وقال مصرف الإنماء في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والمقيدين بسجلات المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.

كان صافي أرباح مصرف الإنماء، قد ارتفع بنسبة 34% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 989 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 738.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي ربح مصرف الإنماء بنسبة 31.03% إلى نحو 2.74 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.