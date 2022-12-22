"أمنكو" التابعة لـ"باتك" تجدد رخصة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية- "باتك"، اليوم الخميس، عن تجديد الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو"، التابعة لها، رخصة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وقالت "باتك" في بيان على "تداول السعودية"، إن شركة "أمنكو" استوفت كافة الإجراءات والاشتراطات النظامية لمزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

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وأضافت أن الرخصة الصادرة تعتبر من الفئة الأولى والمشغلة لعدد 5 آلاف حارس أمني مدني خاص.

وأكدت على تغطيتها لجميع المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، والتزامها بالمحافظة على اللوائح والأنظمة والتشريعات الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي من خلال عملياتها الإدارية والتشغيلية.